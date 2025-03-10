В Пермском крае крупный пожар произошел в доме с людьми

МЧС: в Соликамске загорелся дом, внутри которого могут быть люди

В городе Соликамске в Пермском крае сотрудники МЧС России тушат пожар в жилом доме, говорится в Telegram-канале ведомства.

В городе горит одноэтажный деревянно-рубленый дом на площади 900 квадратных метров. На месте работают более 40 спасателей и 19 единиц техники.

Со слов очевидцев, в здании могут находиться люди. Уточняется, что спасатели ищут жильцов, которые могут быть в беде.

20 февраля сообщалось о происшествии в Пермском крае, где загорелся дом с детьми в деревне Мижуева. Родители были на работе. За младшими остался присматривать старший сын. В какой-то момент дом загорелся, и подросток попытался потушить огонь, но у него ничего не вышло. Причины возгорания не уточняются. После этого юноша стал собирать и одевать напуганных детей, а затем вывел их из дома и отвел к соседям. На место вызвали специалистов МЧС.

Ранее в российском городе из пожара в многоквартирном доме спасли двух человек.