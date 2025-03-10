Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума рассмотрит проект о статусе ветерана для бойцов в Курской области

ГД рассмотрит проект о статусе ветерана для бойцов в Курской области 19 марта
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Госдума может рассмотреть законопроект о наделении бойцов ВС РФ в Курской области статусом ветерана уже на следующей неделе. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, которого цитирует РИА Новости.

«Законопроект в повестке на следующую неделю, предварительно, на 19 марта», — рассказал спикер ГД.

Документ внесли в Госдуму в феврале. Законопроект предлагает внести изменения в закон «О ветеранах», предусматривающие предоставление статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военнослужащим, включая уволенных в запас, а также сотрудникам правоохранительных органов и других ведомств, выполнявших задачи по отражению вторжения на территорию России или участвовавших в защите границы и прилегающих территорий в ходе СВО.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с получением статуса ветерана боевых действий для участников СВО из числа заключенных («Шторм Z»).

Ранее военный эксперт отвел две недели на полное освобождение Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами