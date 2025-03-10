Госдума рассмотрит проект о статусе ветерана для бойцов в Курской области

ГД рассмотрит проект о статусе ветерана для бойцов в Курской области 19 марта

Госдума может рассмотреть законопроект о наделении бойцов ВС РФ в Курской области статусом ветерана уже на следующей неделе. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, которого цитирует РИА Новости.

«Законопроект в повестке на следующую неделю, предварительно, на 19 марта», — рассказал спикер ГД.

Документ внесли в Госдуму в феврале. Законопроект предлагает внести изменения в закон «О ветеранах», предусматривающие предоставление статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военнослужащим, включая уволенных в запас, а также сотрудникам правоохранительных органов и других ведомств, выполнявших задачи по отражению вторжения на территорию России или участвовавших в защите границы и прилегающих территорий в ходе СВО.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с получением статуса ветерана боевых действий для участников СВО из числа заключенных («Шторм Z»).

Ранее военный эксперт отвел две недели на полное освобождение Курской области.