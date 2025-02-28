Правительство предложило присваивать статус ветерана бойцам в Курской области

В ГД внесен проект о статусе ветерана для участников боев в Курской области

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий присвоить статус ветеранов боевых действий военнослужащим, участвовавшим в отражении вторжения на территорию РФ. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроект предлагает внести изменения в закон «О ветеранах», предусматривающие предоставление статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военнослужащим, включая уволенных в запас, а также сотрудникам правоохранительных органов, прокурорам, работникам Следственного комитета РФ и других ведомств, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России или участвовавших в защите государственной границы и прилегающих территорий в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Статус также предлагается присвоить тем, кто получил ранения, контузии, увечья или заболевания при выполнении этих задач.

24 февраля газета «Ведомости» сообщала, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минобороны, в рамках которой принимающих участие в боевых действиях на границе военных предлагается приравнять к участникам военной операции.

Ранее в Госдуме допустили возможность освобождения от срочной службы некоторых солдат СВО.