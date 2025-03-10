В Турции произошло обрушение на стройплощадке железнодорожной линии

Türkiye: при обрушении на строительстве ж/д линии в турецком Кайсери погибли люди

На стройплощадке железнодорожной линии в турецком городе Кайсери на юге страны произошло обрушение, сообщает газета Türkiye.

Как рассказал губернатор Гекмен Чичек, на стройплощадке находились семь рабочих. Пять из них выбрались из-под завала самостоятельно. Один получил травмы, еще одного спасти не удалось.

24 января газета Yeni Şafak сообщала, что в турецкой провинции Конья произошел обвал трехэтажного дома, под завалами могут находиться несколько человек. Под обломками могли оставаться три-четыре человека.

22 января в Сиднее во время работы экскаватора частично обрушилось 10-этажное здание. Перекрытия и конструкция здания начали разрушаться, что вызвало проблемы со строительными лесами, отметили пожарные. Чтобы избежать трагедии, экскаватор пришлось вернуть ближе к стенам, чтобы он поддерживал строительные леса.

Ранее в Уфе загорелся супермаркет.