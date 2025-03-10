Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции произошло обрушение на стройплощадке железнодорожной линии

Türkiye: при обрушении на строительстве ж/д линии в турецком Кайсери погибли люди
close
İhlas Haber Ajansı

На стройплощадке железнодорожной линии в турецком городе Кайсери на юге страны произошло обрушение, сообщает газета Türkiye.

Как рассказал губернатор Гекмен Чичек, на стройплощадке находились семь рабочих. Пять из них выбрались из-под завала самостоятельно. Один получил травмы, еще одного спасти не удалось.

24 января газета Yeni Şafak сообщала, что в турецкой провинции Конья произошел обвал трехэтажного дома, под завалами могут находиться несколько человек. Под обломками могли оставаться три-четыре человека.

22 января в Сиднее во время работы экскаватора частично обрушилось 10-этажное здание. Перекрытия и конструкция здания начали разрушаться, что вызвало проблемы со строительными лесами, отметили пожарные. Чтобы избежать трагедии, экскаватор пришлось вернуть ближе к стенам, чтобы он поддерживал строительные леса.

Ранее в Уфе загорелся супермаркет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами