В Турции обрушилось здание

Здание обрушилось в турецкой провинции Конья, под завалами несколько человек

В пятницу в турецкой провинции Конья произошел обвал трехэтажного дома, под завалами могут находиться несколько человек. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

«Трехэтажное здание обрушилось в районе Сельчуклу. Пожарные и спасатели уже прибыли на место происшествия», — информирует издание.

Согласно имеющимся данным, под обломками могут оставаться около трех-четырех человек.

Причины обрушения здания на данный момент не уточняются.

22 января в Сиднее во время работы экскаватора частично обрушилось 10-этажное здание. Перекрытия и конструкция здания начали разрушаться, что вызвало проблемы со строительными лесами, отметили пожарные. Чтобы избежать трагедии, экскаватор пришлось вернуть ближе к стенам, чтобы он поддерживал строительные леса.

В ночь на 21 января в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу произошел сильный пожар. Здание находится на горе, что осложняло работу пожарных. Утверждается, что там не сработала сигнализация, поэтому постояльцы до последнего не знали о возгорании, а затем они уже не смогли выбраться.

Ранее в Уфе загорелся супермаркет.