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В Сиднее обрушилось 10-этажное здание

9News: в Сиднее во время работы экскаватора обрушилось 10-этажное здание
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В Сиднее во время работы экскаватора частично обрушилось 10-этажное здание. Об этом сообщило издание 9News и показало кадры с места инцидента.

По данным журналистов, рабочий в безопасности и может выбраться из экскаватора, но спасатели пока сказали оставаться на месте, чтобы здание окончательно не рухнуло. Перекрытия и конструкция здания начали разрушаться, что вызвало проблемы со строительными лесами, отметили пожарные. Чтобы избежать трагедии, экскаватор пришлось вернуть ближе к стенам, чтобы он поддерживал строительные леса.

Жизни и здоровью водителя экскаватора ничего не угрожает, он пока ждет в кабине. Источники отметили, что в случае очередного обрушения частей здания кабина выдержит.

В ночь на 21 января в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу произошел сильный пожар. Здание находится на горе, что осложняло работу пожарных. Утверждается, что там не сработала сигнализация, поэтому постояльцы до последнего не знали о возгорании, а затем они уже не смогли выбраться.

Ранее в США предварительно оценили ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе.

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