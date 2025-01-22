В Сиднее обрушилось 10-этажное здание

В Сиднее во время работы экскаватора частично обрушилось 10-этажное здание. Об этом сообщило издание 9News и показало кадры с места инцидента.

По данным журналистов, рабочий в безопасности и может выбраться из экскаватора, но спасатели пока сказали оставаться на месте, чтобы здание окончательно не рухнуло. Перекрытия и конструкция здания начали разрушаться, что вызвало проблемы со строительными лесами, отметили пожарные. Чтобы избежать трагедии, экскаватор пришлось вернуть ближе к стенам, чтобы он поддерживал строительные леса.

Жизни и здоровью водителя экскаватора ничего не угрожает, он пока ждет в кабине. Источники отметили, что в случае очередного обрушения частей здания кабина выдержит.

В ночь на 21 января в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу произошел сильный пожар. Здание находится на горе, что осложняло работу пожарных. Утверждается, что там не сработала сигнализация, поэтому постояльцы до последнего не знали о возгорании, а затем они уже не смогли выбраться.

Ранее в США предварительно оценили ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе.