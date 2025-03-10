Власти Анапы подали иск к владельцам танкеров «Волгонефть»

Власти города-курорта Анапы подали иск в суд в отношении компании ЗАО «Волгатранснефть» и ООО «Кама Шиппинг», чьи танкеры потерпели крушение в Черном море. Об этом свидетельствует карточка дела.

Исковое заявление было зарегистрировано 7 марта. Подробности дела не приводятся.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

В феврале текущего года Арбитражный суд Краснодарского края привлек к ответственности компании «Кама шиппинг» и «Волгатранснефть», которые владеют танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевшими крушение в Керченском проливе. Первую оштрафовали на 30 тыс. рублей, а вторую обязали заплатить по 300 тыс. рублей за каждый танкер.

Ранее владельцу танкера «‎Волгонефть-239» ‎отказали в приостановке рассмотрения дела.