Мощный взрыв магния в Ульяновской области попал на видео

В Ульяновске произошел взрыв. По предварительным данным, горит магний, сообщили в МЧС по региону в официальном Telegram-канале.

«‎Сейчас в Новосельдинском на открытой территории происходит горение технического магния. Пожарно-спасательные подразделения работают», — говорится в сообщении ведомства.

Точное место возгорания и причины ЧП в МЧС пока не назвали.

16 февраля в поселке Усть-Луга в Ленобласти случился взрыв газового баллона, а затем пожар. Инцидент произошло в чайхане в квартале Краколье. После взрыва баллона огонь целиком охватил здание чайханы. Изначально было известно о четырех пострадавших, которых доставили в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, это были граждане Узбекистана. Еще двух пострадавших доставят в другие медучреждения.

8 февраля около 18:00 стало известно о возгорании в здании Электрозавода в Москве. Там в том числе расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. Telegram-канал Shot утверждал, что пожар начался во время фотосессии танцоров. Источник в экстренных службах города допустил, что его причиной могло быть короткое замыкание в электрооборудовании. Сотрудники арендуемых в здании офисов до ЧП жаловались на запах тлеющей проводки. Огонь распространился на площади в примерно 800 кв. м, к борьбе с ним были привлечены 60 человек, 16 единиц техники и пожарный поезд. Возгоранию был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности. Пожарные спасли около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников.

Ранее ресторан восточной кухни вспыхнул в Петербурге и попал на видео.