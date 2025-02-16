Пожару в двухэтажной чайхане Ленобласти предшествовал взрыв

В Ленобласти четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в кафе

Пожар в двухэтажной чайхане в поселке Усть-Луга Ленобласти произошел после взрыва газового баллона, сообщает 78.ru.

Источник рассказал, что речь идет о заведении в квартале Краколье. После взрыва баллона огонь целиком охватил здание чайханы. Четырех человек после взрыва доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, при ЧП пострадали граждане Узбекистана. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

8 февраля около 18:00 стало известно о возгорании в здании Электрозавода в Москве. Там в том числе расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. SHOT утверждал, что пожар начался во время фотосессии танцоров. Источник в экстренных службах города допустил, что его причиной могло быть короткое замыкание в электрооборудовании. Сотрудники арендуемых в здании офисов до ЧП жаловались на запах тлеющей проводки. Огонь распространился на площади в примерно 800 кв. м, к борьбе с ним были привлечены 60 человек, 16 единиц техники и пожарный поезд. Возгоранию был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности. Пожарные спасли около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников.

Ранее мужчина сжег кафе жены, подозревая ее в измене.