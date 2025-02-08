Пожарные потушили горящее здание Электрозавода за 4,5 часа

МЧС России в своем Telegram-канале подтвердило, что пожар в здании на востоке столицы полностью потушен.

Сообщение об окончательной ликвидации возгорания было опубликовано в 22:34. В ведомстве отметили, что после произошедшего пять человек были доставлены в больницу. Их жизни вне опасности.

О возгорании в здании Электрозавода в столичном районе Преображенское стало известно около 18:00 8 февраля. Там в том числе расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. SHOT утверждает, что пожар начался во время фотосессии танцоров. Источник в экстренных службах города допустил, что его причиной могло быть короткое замыкание в электрооборудовании. Сотрудники арендуемых в здании офисов до ЧП жаловались на запах тлеющей проводки. Огонь распространился на площади в примерно 800 кв. м, к борьбе с ним были привлечены 60 человек, 16 единиц техники и пожарный поезд. Возгоранию был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности. Пожарные спасли около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников.

Ранее скейтеры нашли «спасительный путь» для посетителей горящего здания Электрозавода.