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Открытое горение в частном доме в Соликамске ликвидировано

МЧС: в частном доме в Соликамске ликвидировано открытое горение
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IMAGO/Sabine Gudath/Global Look Press

Пожарные ликвидировали открытое горение в частном доме в Соликамске Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«В Пермском крае ликвидировано открытое горение на пожаре в жилом доме», — заявили в ведомстве.

По данным МЧС, возгорание произошло 10 марта в одноэтажном деревянно-рубленом доме. Огонь охватил площадь 900 квадратных метров. В ликвидации ЧП участвовали более 40 сотрудников МЧС и 19 единиц техники.

В результате пожара произошло обрушение кровли. Под завалами нашли двух пожарных, спасти их не удалось.

20 февраля в деревне Мижуева в Пермском крае загорелся дом с детьми. Родители были на работе, а за младшими сыновьями и дочкой остался присматривать старший ребенок. В какой-то момент дом загорелся. Подросток пытался спасти жилище от огня, но не смог. После этого он стал одевать напуганных братьев и сестру, а затем вывел их из горящего дома и отвел к соседям. Юношу, который спас своих маленьких братьев и сестру, планируют наградить.

Ранее в российском городе из пожара в многоквартирном доме спасли двух человек.

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