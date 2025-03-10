Открытое горение в частном доме в Соликамске ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в частном доме в Соликамске Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«В Пермском крае ликвидировано открытое горение на пожаре в жилом доме», — заявили в ведомстве.

По данным МЧС, возгорание произошло 10 марта в одноэтажном деревянно-рубленом доме. Огонь охватил площадь 900 квадратных метров. В ликвидации ЧП участвовали более 40 сотрудников МЧС и 19 единиц техники.

В результате пожара произошло обрушение кровли. Под завалами нашли двух пожарных, спасти их не удалось.

20 февраля в деревне Мижуева в Пермском крае загорелся дом с детьми. Родители были на работе, а за младшими сыновьями и дочкой остался присматривать старший ребенок. В какой-то момент дом загорелся. Подросток пытался спасти жилище от огня, но не смог. После этого он стал одевать напуганных братьев и сестру, а затем вывел их из горящего дома и отвел к соседям. Юношу, который спас своих маленьких братьев и сестру, планируют наградить.

Ранее в российском городе из пожара в многоквартирном доме спасли двух человек.