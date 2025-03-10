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Двое пожарных погибли при тушении огня в Пермском крае

При тушении пожара в Соликамске Пермского края погибли два сотрудника МЧС
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Павел Лисицын/РИА Новости

Два сотрудника МЧС России погибли при тушении пожара в городе Соликамске в Пермском крае, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Спасатели оказались под завалами после обрушения кровли в доме, где произошел пожар.

В понедельник, 10 марта, сообщалось, что в Солигорске горит одноэтажный деревянно-рубленый дом на площади 900 квадратных метров. На месте работают более 40 спасателей и 19 единиц техники. Со слов очевидцев, в здании могут находиться люди. Уточняется, что спасатели ищут жильцов, которые могут находиться в доме.

20 февраля в Пермском крае загорелся дом с детьми в деревне Мижуева. Родители были на работе, за младшими остался присматривать старший сын. В какой-то момент дом загорелся, и подросток попытался потушить огонь, но у него ничего не вышло. После этого юноша стал собирать и одевать напуганных детей, а затем вывел их из дома и отвел к соседям. Юношу, спасшего младших братьев и сестру, планируют наградить.

Ранее в Смоленской области 14-летний подросток спас две семьи из горящего дома.

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