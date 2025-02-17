Российский школьник спас две семьи на пожаре

В Смоленской области подросток спас две семьи на пожаре

В Новодугинском районе Смоленской области 14-летний подросток спас две семьи из горящего дома, мальчик проснулся и обнаружил возгорание. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Возгорание частного двухквартирного дома произошло в поселке Новдугино 16 февраля, в пристройке к дому загорелась кровля. Первым пожар обнаружил 14-летний подросток, он разбудил мать и выбежал с ней на улицу.

Женщина сообщила о пожаре соседям, люди успели эвакуироваться. Возгорание удалось потушить, выгорело 150 кв. метров площади. По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ мужчина бросился в горящий дом и вынес из огня 73-летнюю соседку. Частный дом загорелся в СНТ «Строитель» в Октябрьском районе города. Первыми пожар заметила семейная пара, проживающая рядом. Женщина вызвала пожарных, ее муж не раздумывая бросился в горящую постройку и сумел через окно вытащить хозяйку жилища. Прибывшие на место пожарные обнаружили в доме еще одну женщину, спасти ее не удалось. Спасший пенсионерку улан-удэнец получил небольшие ожоги, мужчина находится на амбулаторном лечении.

Ранее москвич получил ожоги более 50% тела, спасая близких от горящего моноколеса.