На Украине двое мужчин напали на сотрудников военкомата

Двое военнообязанных напали на сотрудников военкомата во время проверки документов в Хмельницкой области Украины. Об этом на странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила пресс-служба областного военкомата.

Утверждается, что нападавшие находятся в розыске. Во время проверки документов мужчины оказали сопротивление сотрудникам военкомата, а затем напали на офицера сухопутных войск ВСУ. Военный получил многочисленные телесные повреждения.

По данным ведомства, нападавших задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов.

До этого в Одесской области неизвестный в балаклаве напал на сотрудника военкомата. По их данным, в результате нападения пострадал 53-летний работник ТЦК.

Летом прошлого года в Киеве мужчина взорвал гранату и повредил 11 автомобилей. Мужчину задержали, во время обыска его квартиры полицейские изъяли пять гранат и около 40 патронов разного калибра.

Ранее в Одессе подорвали автомобиль военного прокурора.