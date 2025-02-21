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В Одессе подорвали автомобиль военного прокурора

СБУ: автомобиль военного прокурора был взорван в Одессе
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Stephanie Lecocq/Reuters

В Одессе местный житель подорвал автомобиль военного прокурора. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

»[Злоумышленник] взорвал автомобиль прокурора специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона», — говорится в сообщении.

Также СБУ сообщила, что произвела задержание местного жителя 18 лет, которого обвиняют в работе на российские спецслужбы.

По данным ведомства, молодой человек изготовил взрывное устройство, которое установил на автомобиль прокурора, чье имя не сообщается. Как уточнили в СБУ, сам прокурор не пострадал.

До этого в Одесской области неизвестный в балаклаве напал на сотрудника военкомата. По их данным, в результате нападения пострадал 53-летний работник ТЦК.

Летом прошлого года в Киеве мужчина взорвал гранату и повредил 11 автомобилей. Мужчину задержали, во время обыска его квартиры полицейские изъяли пять гранат и около 40 патронов разного калибра.

Ранее мальчик в Китае случайно взорвал восемь автомобилей.

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