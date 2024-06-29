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В Киеве мужчина взорвал гранату и повредил 11 автомобилей

Полиция в Киеве задержала мужчину, повредившего 11 автомобилей гранатой

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Depositphotos

В Киеве мужчина взорвал гранату и повредил 11 автомобилей. Об этом сообщается на сайте полиции столицы Украины.

В настоящее время мужчина задержан. Во время обыска его квартиры полицейские изъяли пять гранат и около 40 патронов разного калибра.

До этого украинское издание «Страна» сообщало, что в Каменском Днепропетровской области вечером 26 июня неизвестные подожгли микроавтобус военного.

Несколькими днями аналогичные случаи с тремя автомобилями военных произошли в Киеве и Полтавской области.

24 июня сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата) во Львове силой затащили мужчину в машину, а затем попытались закрыть дверь, несмотря на то, что он выставил ноги. Действия сотрудников ТЦК вызвали крики возмущения среди окружающих.

Также в Одессе объявили в розыск автомобиль, который утром 20 июня «прокатил на капоте» сотрудников ТЦК. По словам очевидцев, водитель попытался уехать, когда его машину окружили военкомы.

Ранее украинские подростки напали на сотрудника посольства США.

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