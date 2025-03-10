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Защита не будет обжаловать решение об аресте Митрошиной

Адвокат Мушаилов: защита не станет обжаловать домашний арест Митрошиной

Защита блогера Александры Митрошиной, которую обвиняют в легализации крупных сумм денег, не намерена оспаривать решение о домашнем аресте. Об этом заявил РИА Новости адвокат Михаил Мушаилов.

«Не будем (обжаловать. — прим. ред.)», — сказал юрист.

Митрошина будет находиться под домашним арестом до 24 апреля.

Суд также запретил ей пользоваться интернетом и средствами связи в этот период. Кроме того, ей нельзя будет общаться со свидетелями и другими участниками дела, за исключением близких родственников.

Саша Митрошина была задержана в Сочи 7 марта. Ей грозит до семи лет тюремного заключения по уголовному делу, связанному с отмыванием крупных денежных средств. Следствие утверждает, что она легализовала деньги, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, путем использования договора долевого участия, что позволило «замаскировать» связь законных средств с преступным источником.

Ранее адвокат заявил, что Митрошина заплатила налогов на 666 млн рублей.

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