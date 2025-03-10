Митрошину отправили под домашний арест

Чертановский суд Москвы назначил блогеру Александре Митрошиной домашний арест по делу об отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости.

«Избрать меру пресечения в виде... домашнего ареста», — объявил судья.

Митрошина пробудет под домашним арестом до 24 апреля. В течение этого времени ей также запрещено пользоваться интернетом и средствами связи.

До этого сообщалось, что следователь попросил отправить Митрошину в СИЗО, так как она скрывалась от следствия и постоянно проживала в ОАЭ. Однако прокуратура выступила против и просила суд ограничиться домашним арестом.

Блогера Сашу Митрошину задержали в Сочи 7 марта. Ей грозит до 7 лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Митрошина легализовала средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, путем оплаты по договору долевого участия, «замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

У Митрошиной более 4 млн подписчиков в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В последнем посте Митрошина опубликовала видео, в котором оценивала разные ситуации как «норм» или «стрем». Уход от оплаты налогов блогерша оценила как «стрем» и рассмеялась.

Ранее адвокат заявил, что Митрошина заплатила налогов на 666 млн рублей.