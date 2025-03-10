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В Британии рассказали о возможных последствиях сделки с США для Украины

Times: сделка с США не гарантирует обязательств в сфере безопасности для Украины
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Mariam Zuhaib/AP

Готовность Украины к подписанию соглашения о полезных ископаемых с США вряд ли принесет значимую пользу, поскольку сделка не подразумевает восстановление обмена разведданными и военную помощь. Об этом пишет британское издание The Times.

В материале отмечается, что возможная сделка о полезных ископаемых также не гарантирует участие США в каких-либо будущих миротворческих миссиях на Украине.

По мнению экспертов издания, единственное, на что может рассчитывать Киев, так это убедить Вашингтон учитывать позицию Украины в переговорном процессе.

28 февраля встреча президентов США и Украины в Овальном кабинете завершилась перепалкой. Трамп упрекнул Владимира Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности к США, а также обвинил его в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна готова заключить с США сделку по редкоземельным металлам. По его словам, Киев «абсолютно твердо» настроен продолжать работу с Вашингтоном и надеется, что Штаты продолжат оказывать военную поддержку Украине.

Ранее была названа одна из причин срыва переговоров Трампа и Зеленского в Белом доме.

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