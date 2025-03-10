В Турции считают, что Иран может стоять за попытками дестабилизации в Сирии

Hurriyet: Иран может стоять за попытками дестабилизации в Сирии

Разведка Ирана может стоять за последними попытками дестабилизации ситуации в Сирии. Об этом пишет турецкая газета Hurriyet.

«За событиями в Латакии и Тартусе стоит Иран. Иранская разведка организует бывших солдат, занимавших высокие должности в сирийской армии в эпоху Асада», — говорится в публикации.

Колумнист газеты Абдулькадир Сельви заявил, что Иран и Израиль сотрудничают, чтобы «дестабилизировать Сирию».

9 марта агентство SANA сообщило, что конфликт между сирийскими вооруженными силами и сторонниками экс-президента Башара Асада вспыхнул на газовой электростанции в портовом городе Банияс, который находится в провинции Тартус.

До этого вооруженные столкновения между сторонниками свергнутого президента и новыми властями Сирии возобновились в провинции Латакия и распространились на другие регионы. В ответ на эскалацию насилия департамент общественной безопасности направил подкрепление в район Эль-Кадмуса (провинция Тартус).

Ранее новые власти Сирии объявили в Латакии комендантский час из-за восстания алавитов.