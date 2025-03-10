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КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Желтого моря

«Рёнхап»: КНДР провела запуск нескольких баллистических ракет
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КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Желтого моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Запуск состоялся около 7:50 по московскому времени. В Комитете начальников штабов ВС Республики Корея заявили, что вооруженные силы усиливают бдительность и меры по наблюдению.

В январе стало известно, что Северная Корея осуществила запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты. Ким Чен Ын заявил, что основная цель разработки новой гиперзвуковой ракеты заключается в обеспечении самообороны, а не в агрессивных намерениях. Он также подчеркнул, что новая ракета КНДР «может эффективно преодолеть любые системы противоракетной обороны в мире». Скорость новой ракеты в 12 раз превышает скорость звука, и во время запуска она достигла высоты 99,8 км.

До этого заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко подчеркивал, что пуски ракет КНДР являются законной мерой по обеспечению безопасности страны. По словам замглавы ведомства, подобные решения Пхеньян принимает в качестве реакции на провокации со стороны США.

Ранее сестра Ким Чен Ына обвинила США в желании применить ядерное оружие против Северной Кореи.

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