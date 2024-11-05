Сестра Ким Чен Ына обвинила США в желании применить ядерное оружие против Северной Кореи

Заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Ё Чжон считает, что линия КНДР на укрепление ядерных сил является правильным выбором. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Она отметила, что нарушение баланса сил на Корейском полуострове и в регионе будет означать войну.

Ким Ё Чжон раскритиковала недавние учения Южной Кореи, Японии и США. Она заявила, что в этом году США и их партнеры уже более 20 раз проводили различные военные мероприятия с «предпосылкой применения ядерного оружия» против Северной Кореи. Более того, в прошлом году эти страны провели более 100 учений.

Она также указала на совсем недавние совместные учения, проведенные США, Японией и Республикой Корея 3 ноября, в которых участвовали истребители и стратегический бомбардировщик B-1B. Эти учения, по ее словам, служили ясным свидетельством враждебной и агрессивной природы действий противников КНДР.

Ким Ё Чжон добавила, что возрастание частоты военных маневров со стороны США и их союзников представляет собой серьезную угрозу миру и безопасности как для КНДР, так и для всего региона.

Ранее КНДР запустила баллистическую ракету над Японским морем.