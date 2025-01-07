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Северная Корея запустила гиперзвуковую баллистическую ракету

ЦТАК: КНДР 6 января запустила гиперзвуковую баллистическую ракету
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Shutterstock

6 января Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) осуществила запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

За запуском лично наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с высшим военным руководством.

Комментируя успешное испытание, Ким Чен Ын заявил, что основная цель разработки новой гиперзвуковой ракеты заключается в обеспечении самообороны, а не в агрессивных намерениях. Он также подчеркнул, что новая ракета КНДР «может эффективно преодолеть любые системы противоракетной обороны в мире».

Ким Чен Ын отметил, что данная гиперзвуковая ракета предназначена для надежного сдерживания любых угроз безопасности КНДР со стороны противников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Уточняется, что скорость новой ракеты в 12 раз превышает скорость звука, и во время запуска она достигла высоты 99,8 км.

6 января агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи сообщило, что КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Ранее в Южной Корее заявили, что ракета КНДР пролетела около 1,1 тыс. км.

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