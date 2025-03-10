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Минздрав уточнил число пострадавших при наезде машины на толпу в Казани

Минздрав: в Казани 11 человек пострадали из-за наезда автомобиля на остановку

В Казани из-за наезда автомобиля на автобусную остановку пострадало 11 человек. Об этом сообщили РИА Новости в Минздраве Татарстана.

По данным ведомства, девять человек доставили в больницу в состоянии средней тяжести, двое от госпитализации отказались.

Очевидцы опубликовали в соцсетях последствия аварии. На кадрах видно, что на асфальте лежат пострадавшие, а на место ДТП прибыли экстренные службы.

По словам источник Telegram-канала «112», водитель такси сбил несколько человек, которые выходили из автобуса.

До этого сообщалось, что в Приморском крае в городе Уссурийске мужчина головой разбил припаркованный автомобиль.

Уличная камера записала инцидент. На кадрах видно, как мужчина бежит и врезается в припаркованный белый автомобиль, при этом он головой разбивает заднее стекло легковой машины. После удара мужчина садится на землю, затем встает и отходит в сторону дома.

Ранее в Тыве пьяный водитель сбил девушку и напал на ее знакомую.

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