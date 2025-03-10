Россиянин «одним ударом головы» разбил автомобиль и попал на видео

В Приморье на видео попало, как мужчина головой разбил автомобиль

В Приморском крае в городе Уссурийске мужчина головой разбил припаркованный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Парень одним ударом головы разбил припаркованную машину. <…> При том, оступился ли он или же специально влетел — остается загадкой», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина бежит и врезается в припаркованный белый автомобиль, при этом он головой разбивает заднее стекло легковой машины. После удара мужчина садится на землю, затем встает и отходит в сторону дома.

На записи также видно, что рядом с автомобилем проходит женщина, которая смотрит на происходящее и уходит.

До этого сообщалось, что в историческом районе на севере Уфы легковой автомобиль, припаркованный возле многоквартирного дома, провалился под землю. Судя по записи с камер видеонаблюдения, провал произошел 9 марта в 23:25 по местному времени.

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