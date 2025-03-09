В Тыве пьяный водитель сбил девушку и напал на ее знакомую

В Кызыле нетрезвый водитель сбил девушку, напал на ее знакомую и скрылся

В Кызыле водитель машины сбил женщину и скрылся. Об этом сообщили в Telegram-канале «ЧП Кызыл».

Очевидцы рассказали, что после аварии водитель вышел из машины, напал на женщин и заявил, что они сами виноваты. У одной из пострадавших голова была в крови.

При этом в самой машине было «2-3 ребенка» и жена водителя, которая также была в нетрезвом состоянии. После драки водитель скрылся с места происшествия.

До этого сообщалось, что в Ачинском районе Красноярского края 4 марта Volkswagen Jetta столкнулся с большегрузом Sitrak. 32-летний водитель Volkswagen Jetta выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Sitrak.

В результате столкновения водитель легковой машины не смог пережить полученные травмы. 34-летнего мужчину, который был за рулем Sitrak, госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Феодосии автомобиль скорой помощи разрушил фонтан и провалился под землю.