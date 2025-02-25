Вологодский губернатор уволил последнего чиновника из «Северстали» в региональной власти

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов уволил с должности мэра Череповца Вадима Германова, который был последним выходцем из компании «Северсталь» в региональной власти. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники.

По данным газеты, губернатор принял соответствующее решение в ходе заседания правительства 21 февраля. За час до этого, по данным журналистов, Филимонов лично беседовал с Германовым.

«На закрытой встрече губернатор указал по пунктам мэру на его ошибки», — заявил источник издания.

В ходе заседания Филимонов заявил, что решение о снятии мэра Череповца с должности является плановым и объясняется необходимостью централизации власти в регионе. Источник «Ведомостей» отметил, что увольнение главы города «связано с исчерпанием кредита доверия со стороны губернатора».

21 февраля сообщалось, что Германов покинул свой пост. Губернатор поручил своему заму по внутренней политике Евгению Тютюкову обеспечить «бесшовный, мягкий, комфортный переход».

Ранее мэр Воркуты Ярослав Шапошников ушел в отставку.