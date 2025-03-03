Власти Вологодской области придумают «приемлемое» название для «Опричников»

В Вологодской области в течение недели хотят выбрать новое название для молодежной НКО «Опричники», заявили «Газете.Ru» в пресс-службе правительства региона. Оно должно быть «приемлемым и комфортным».

«Много есть вариантов, это будет обсуждаться с общественностью, с теми, кто в этот клуб будет входить, чтобы для молодежи это было приемлемо, комфортно и интересно прежде всего. Пока все в процессе обсуждения. Я думаю, что в течение недели максимум решение будет принято», — сообщили в пресс-службе.

27 февраля было опубликовано подписанное постановление правительства Вологодской области о создании автономной некоммерческой организации «Опричники» — ее учредителем стало министерство молодежной политики области. Согласно документу, НКО займется «формированием системы нравственных и смысловых ориентиров молодежи», а также будет проводить просветительские, культурно-исторические и спортивные мероприятия.

Источник, близкий к правительству области сообщал «Газете.Ru», что название «Опричники» придумали создатели НКО, для авторов идеи оно символизирует порядок и «стройную структуру».

Позже пресс-секретарь главы региона Константин Турков заявил изданию «Подъем», что «Опричники» — это «рабочая версия», финальное название будет звучать иначе.

Опричники — телохранители из отряда личной гвардии Ивана Грозного — они занимались конфискацией земель, репрессиями и расправами над врагами царя. В середине 2000-х писатель Владимир Сорокин написал антиутопическую повесть «День опричника», — действия в ней происходят после «Возрождения Руси» — в России 2028 года.

Ранее губернатор Георгий Филимонов заявил, что в Вологде установят памятник Ивану Грозному. До этого в городе появился памятник Иосифу Сталину.