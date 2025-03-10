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Прокуратура Москвы разыскивает участницу движения «Голос» Карезину

В Москве прокуратура инициировала уголовное преследование иноагента Карезиной
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karezzina/X

Прокуратура Москвы инициировала уголовное участницы движения «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов)‎ Инны Карезиной (признана в РФ иностранным агентом). Об этом ведомство сообщило в официальном Telegram-канале.

Сотрудники ведомства установили, что Карезина была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение обязанностей иноагента.

Так, с сентября по декабрь прошлого года, находясь за границей, женщина, по данным прокуратуры, распространяла сообщения и материалы в социальной сети без указания на то, что они созданы и (или) распространены иноагентом.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Карезиной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — говорится в сообщении.

В 2021 году движение «Голос» внесли в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов.

5 марта этого года законопроект о новых штрафах до 500 тысяч рублей для иноагентов, не соблюдающих требования Минюста РФ, прошел первое чтение в Госдуме. Авторы проекта предлагают дополнить КоАП статьей 19.4, которая будет предусматривать наказание за отказ исполнять требования Минюста или попытку помешать выполнению обязанностей сотрудниками ведомства. Размер штрафа для обычных граждан составит до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч, для юрлиц — до 500 тысяч.

Ранее в Госдуме поддержали полный запрет на участие иноагентов в просвещении.

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