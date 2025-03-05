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В ГД в первом чтении одобрили новые штрафы до полумиллиона для иноагентов

ГД приняла в первом чтении проект о новых штрафах до 500 тысяч для иноагентов
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Depositphotos

Законопроект о новых штрафах до 500 тысяч рублей для иноагентов, не соблюдающих требования Минюста РФ, прошел первое чтение в Госдуме. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы проекта предлагают дополнить КоАП статьей 19.4, которая будет предусматривать наказание за отказ исполнять требования Минюста или мешать выполнению обязанностей сотрудником ведомства. Размер штрафа для обычных граждан составит до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч, для юрлиц — до 500 тысяч.

Помимо этого, документ ужесточит ответственность за неправильную маркировку иноагентских материалов. Штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей. Кроме того, депутаты предлагают предусмотреть возможность заочно привлекать иноагентов к ответственности.

1 марта заработал закон о специальных счетах для иностранных агентов. Документ предусматривает, что денежные средства иноагенту за его работу с интеллектуальной собственностью и брендами должны переводиться исключительно на специальный рублевый счет, открытый банке, который на это уполномочен.

На спецсчет должны будут также поступать деньги иностранного агента, полученные от других людей и компаний в результате сдачи в аренду домов, машин и доходы от акций и банковских вкладов.

Ранее в Госдуме поддержали полный запрет на участие иноагентов в просвещении.

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