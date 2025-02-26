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В Госдуме поддержали полный запрет на участие иноагентов в просвещении

Комитет ГД поддержал проект о запрете для иноагентов на участие в просвещении
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции на заседании рекомендовал принять в первом чтении законопроект, устанавливающий полный запрет на участие иноагентов в образовательной и просветительской деятельности в России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным пресс-службы комиссии, соответствующие меры будут применены в отношении иноагентов в том случае, если образовательная организация также будет внесена в реестр иноагентов. Помимо этого, инициатива предусматривает, что нежелательные образовательные организации не смогут заниматься просветительской и образовательной деятельностью на территории страны.

До этого сообщалось, что пакет законопроектов, предусматривающий введение для иноагентов запрета на участие в процессах образования и просвещения в России, будут рассматриваться в первом чтении уже в марте текущего года.

В январе глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в Госдуме предложили в десятки раз увеличить штрафы для иностранных агентов за несоблюдение требований регулятора — министерства юстиции РФ. По его словам, практика показала, что действующее наказание в виде предупреждения или штрафа не удерживает от совершения правонарушений.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут проект о новых штрафах для иноагентов.

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