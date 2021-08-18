Движение «Голос» внесли в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов

Минюст внес общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» в новый реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов. Об этом сообщили в ведомстве, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции РФ расширило список средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В перечень включена латвийская компания The Insider SIA (организация включена Минюстом в список иноагентов), являющаяся администратором сайта онлайн-издания The Insider.

Кроме того, к числу иноагентов Минюст отнес пятерых журналистов «Открытых медиа», ранее работавших в издании «Проект»: Михаила Рубина, Софью Гройсман, Илью Рождественского, Юлию Апухтину и Алексея Постернака.

Сам же «Проект медиа» министерство внесло в перечень иностранных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России. Как пояснили в ведомстве, Project Media, Inc. (США) внесена в этот список на основании решения заместителя Генпрокурора от 15 июля.