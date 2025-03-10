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Следователь объяснил, почему просит арестовать блогера Митрошину

СК: блогершу Митрошину попросили арестовать, так как она скрылась от следствия
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Суды общей юрисдикции города Москвы

Следствие просит отправить в СИЗО блогершу Александру Митрошину по делу об отмывании денег, так как она скрылась от следствия и постоянно проживала в ОАЭ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя.

При этом прокуратура выступила против ареста Митрошиной и просила отправить ее под домашний арест. Защита блогерши также попросила суд ограничиться домашним арестом. Ожидается, что судья примет решение об избрании меры пресечения в ближайшее время.

По версии следствия, девушка организовала схему уклонения от уплаты налогов на сумму 127 млн рублей, направляя средства через счета трех индивидуальных предпринимателей. Блогер была задержана в Сочи в Краснодарском крае, куда она прилетела из ОАЭ, после чего ее доставили в Москву на допрос. Позже адвокат блогера заявил, что девушка распродала все свое имущество, чтобы заплатить налоги на сумму более 200 млн рублей.

Ранее суд нашел сходство в делах Митрошиной и Блиновской.

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