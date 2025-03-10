Путин поддержал идею о помощи братьям и сестрам погибших участников СВО

Меры социальной поддержки могут расширить на несовершеннолетних братьев и сестер погибших бойцов спецоперации. Поручение этот счет дал президент России Владимир Путин по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» рассмотреть возможность распространения отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных для детей погибших (умерших) участников специальной военной операции, на их родных братьев и сестер, не достигших возраста 18 лет», — сказано в поручении.

Также российский лидер предложил расширить помощь на неродных детей — пасынков и падчериц, — которые воспитываются в семье погибшего участника СВО.

В ноябре прошлого года в России запустили платформу «СвоиРодные.РФ» для помощи участникам СВО. Через нее бойцы спецоперации могут получить психологическую и социальную поддержку. На платформе есть такие рубрики, как «Посттравматическая реабилитация», «Профилактика социально значимых рисков», «Юридическая и социальная поддержка», «Поддержка близких» и прочие.

Также на платформе представлены рекомендации для родственников участников СВО. В частности, там можно найти советы, как общаться с бойцами, страдающими посттравматическим стрессовым расстройством. Для родственников приведены универсальные сценарии и речевые модули. Кроме того, совместно с банком ПСБ создан видеокурс «Финансовая грамотность».

Ранее в России предложили учредить новый праздник – День участника СВО.