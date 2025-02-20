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Голикова заявила, что власти работают над доступностью реабилитации бойцов СВО в регионах

Голикова: кабмин решает вопрос доступности реабилитации бойцов СВО в регионах
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Правительство РФ совместно с фондом «Защитники Отечества»‎, Минобороны РФ и другими силовыми структурами работает над планом по расширению доступности реабилитационной медпомощи для участников СВО в большей части регионов России. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время посещения Центра протезирования и комплексной реабилитации для участников СВО, ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, власти разрабатывают план по обеспечению доступности реабилитации в большинстве субъектов РФ, чтобы бойцы могли проходить лечение максимально близко к дому. Голикова добавила, что с 2025 года начинают действовать 25 новых стандартов реабилитации и абилитации, которые также будут распространяться на участников специальной военной операции. Эти стандарты подготовлены с учетом требований и обратной связи от самих ветеранов боевых действий. Вице-премьер уточнила, что средства на это уже выделили.

12 февраля сообщалось, что «Единая Россия» заключила соглашение с Россельхозбанком, предусматривающее расширение форматов поддержки участников СВО. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил, что на базе партийного проекта «Российское село» при поддержке Россельхозбанка в октябре 2025 года проведут всероссийский «Агродиктант», направленный на популяризацию профессий и преимуществ жизни на селе. Ожидается, что в нем поучаствует более 300 тыс. человек.

Ранее Путин отметил деятельную помощь членов СПЧ участникам СВО.

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