Появились подробности по делу блогера Митрошиной

Следствие будет просить для блогера Александры Митрошиной меру пресечения, связанную с лишением свободы. Об этом РИА Новости сообщили в столичном Следственном комитете РФ.

«Следствие намерено ходатайствовать перед Чертановским районным судом города Москвы об избрании в отношении нее (Митрошиной. — «Газета.Ru») меры пресечения, связанной с лишением свободы», — говорится в сообщении.

На данный момент следователи изучают хозяйственно-финансовую документацию, обвиняемую проверяют на причастность к совершению других преступлений в сфере экономики.

Александру Митрошину задержали в Сочи 7 марта. Ее обвинили в отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, блогер недоплатила более 127 млн рублей налогов и пыталась легализовать деньги, купив недвижимость в центре Москвы. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

В СК также сообщили, что Митрошина полностью признала свою вину. Меру пресечения для нее изберут 10 марта.

У Митрошиной более 4 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Незадолго до задержания она опубликовала видео, в котором оценивала разные ситуации как «норм» или «стрем». Уход от оплаты налогов блогер оценила как «стрем» и рассмеялась.

Ранее сообщалось, что дела задержанной Саши Митрошиной мог вести бойфренд.