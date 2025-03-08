Задержанная блогер Митрошина полностью признала вину

Блогер Саша Митрошина после предъявления обвинений признала вину в полном объеме. Об этом сообщает столичный СК.

В ведомстве добавили, что в понедельник, 10 марта, следствие попросит суд избрать в отношении задержанной меру пресечения.

Популярного блогера Александру Митрошину задержали в Сочи 7 марта, обвинив в отмывании денег в особо крупном размере. После этого девушку доставили на допрос в Москву. По информации Mash, следствие будет просить об аресте Митрошиной. Девушка якобы недоплатила свыше 127 млн руб. налогов и попыталась легализовать деньги, купив недвижимость в центре Москвы.

Дело в отношении блогера было возбуждено еще весной 2023 года. По версии следствия, она использовала дробление бизнеса для ухода от налогов, а затем легализовывала деньги сделками с недвижимостью. С 2022 года она жила в Дубае. Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы.

У Митрошиной более 4 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В последнем посте она опубликовала видео, в котором оценивала разные ситуации как «норм» или «стрем». Уход от оплаты налогов блогер оценила как «стрем» и рассмеялась.

Ранее сообщалось, что дела задержанной Саши Митрошиной мог вести бойфренд.