Уволил команду, вернул в РФ: дела задержанной Саши Митрошиной мог вести бойфренд

Финансовые дела блогерши Саши Митрошиной последние полгода мог вести ее бойфренд, тренер по йоге и предприниматель Тимур Кошкаров. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

Источник утверждает, что он прилетел с блогершей в Сочи, где ее и задержали. В окружении Митрошиной рассказали изданию, что с октября Кошкаров взял под контроль все финансовые дела Митрошиной, уведомив об этом ее юристов. С тех пор Митрошина не выходила на связь с российской налоговой.

Кроме того, говорит инсайдер, партнер уволил всю команду блогерши и уговорил ее вернуться в РФ, заявив, что это будет для нее безопасно. Сам Кошкаров уехал из России в 2022 году, здесь его разыскивали приставы из-за неоплаченных дорожных штрафов.

До этого делами Митрошиной занималась команда юристов, которая советовала ей, что делать. В 2023 году блогерша продала квартиру, чтобы расплатиться с налоговой, тогда и против нее закрыли уголовное дело.

Накануне Митрошину задержали на территории Краснодарского края по делу об отмывании денежных средств — более 127 млн рублей.

Следственный комитет России обвиняет Митрошину в нарушении пункта «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Ранее Митрошина уверяла фанатов, что начала жизнь с нуля.