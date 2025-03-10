В Самарской области загорелся крупный склад

МЧС: в Новокуйбышевске загорелся склад на 1,5 тыс. квадратных метров

В Новокуйбышевске Самарской области загорелось помещение на 1,5 тыс. «квадратов». Об этом сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, пожар случился на улице Молодогвардейской. На месте работают 87 сотрудников и 27 единиц спецтехники.

Предварительно, в инциденте пострадавших нет, добавили в МЧС.

Этой ночью жители Новокуйбышевска рассказали, что около 01:30 по мск услышали в небе над городом звук, похожий на работу двигателя беспилотника. Чуть позже со стороны нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) раздался мощный взрыв. Очевидцы сообщили, что видели яркие вспышки в небе. Предварительно, один из украинских беспилотников был сбит на подлете к заводу.

По данным Telegram-канала SHOT, Вооруженные силы Украины пытались атаковать местный нефтеперерабатывающий завод.

До этого на территории Самарской области была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

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