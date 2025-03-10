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В Самарской области загорелся крупный склад

МЧС: в Новокуйбышевске загорелся склад на 1,5 тыс. квадратных метров

В Новокуйбышевске Самарской области загорелось помещение на 1,5 тыс. «квадратов». Об этом сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, пожар случился на улице Молодогвардейской. На месте работают 87 сотрудников и 27 единиц спецтехники.

Предварительно, в инциденте пострадавших нет, добавили в МЧС.

Этой ночью жители Новокуйбышевска рассказали, что около 01:30 по мск услышали в небе над городом звук, похожий на работу двигателя беспилотника. Чуть позже со стороны нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) раздался мощный взрыв. Очевидцы сообщили, что видели яркие вспышки в небе. Предварительно, один из украинских беспилотников был сбит на подлете к заводу.

По данным Telegram-канала SHOT, Вооруженные силы Украины пытались атаковать местный нефтеперерабатывающий завод.

До этого на территории Самарской области была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее российский подросток во время пожара спас из огня маленьких братьев и сестру.

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