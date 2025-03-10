Синоптик заявил об экстремально высоких температурах в европейской части России

На всей территории европейской части России наступила метеорологическая весна, и наблюдаются рекордно высокие температуры. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, весна пришла не только в метеорологическом, но и в «человеческом» понимании. При этом фиксируют новые температурные рекорды.

Синоптик добавил, что в Ленинградской области ожидается умеренно теплая погода. Днем в понедельник температура поднимется до +4–7°C, а ночью будет около 0°C. Затем прогнозируется небольшое понижение температуры: ночью — от 0 до -5°C, днем — до +5°C. Эти показатели превышают норму на 2–4 градуса. В Санкт-Петербурге на этой неделе возможен мокрый снег.

Вильфанд объяснял, что аномальное мартовское тепло связано с отсутствием снега. По его словам, снег способствует охлаждению поступающих с юга в центр европейской части России теплых воздушных масс. При наличии осадков температура стала бы ниже на 4–5°C.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в следующие выходные, 15 и 16 марта, в Москву вернутся мартовские холода. По его словам, в эти выходные в европейской части России была рекордно теплая погода и в будни на следующей неделе температура останется аномально высокой и будет соответствовать климатической норме апреля.

Ранее американский сурок разошелся в прогнозе на весну с российским.