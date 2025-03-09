Москвичей предупредили о возвращении мартовских холодов

В следующие выходные, 15 и 16 марта, в столицу вернутся мартовские холода, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в эти выходные в европейской части России была рекордно теплая погода и в будни на следующей неделе температура останется аномально высокой и будет соответствовать климатической норме апреля.

«Правда, к комфортной температуре за 7 суток добавится до 25 мм дождевой воды, что составляет 2/3 от месячной нормы», — отметил синоптик.

Он рассказал, что в будни температура будет колебаться в диапазоне от 5°C до 12°C. Только в четверг холодный фронт принесет скоротечные ливни и мокрый снег, а столбик термометра может опуститься до 3°C.

«В выходные ожидаются традиционные мартовские возвраты холодов: в субботу фронт принесет ливневые осадки в смешанном агрегатном состоянии, ночью 0…+5, днем не выше +1…+6», — сообщил Тишковец.

Он добавил, что в воскресенье инициатива перейдет к антициклону, погода улучшиться, а температура может подняться до 7°C.

До этого глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что весна в России в 2025 году началась с аномалий в погоде: на севере страны в первые дни марта установилось необычное для этих мест тепло, а на юге — экстремальные холода. По его словам, подобные парадоксы будут происходить в марте и дальше.

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