В Японии у АЭС разместят палатки, защищающие от радиоактивных частиц

Kyodo: в Японии около АЭС поставят защищающие от радиоактивных частиц палатки

Правительство Японии предоставит органам местного самоуправления в районах у атомных электростанций специальные надувные палатки, способные на определенное время защищать граждан от радиоактивных частиц в случае их массового выброса из-за аварии на АЭС. Об этом сообщает информагентство Kyodo со ссылкой на источники в кабинете министров.

Палатки длиной 10x8 метров способны вместить до 40 человек. Воздухозаборники с фильтрами смогут поддерживать внутри давление более высокое, чем снаружи. По замыслу разработчиков, это будет препятствовать проникновению радиоактивных частиц, выброшенных в атмосферу в случае взрыва реактора АЭС.

Данные палатки смогут защитить людей лишь несколько дней, затем потребуется эвакуация населения в более безопасные районы.

28 октября оператор АЭС «Фукусима-1» начал извлекать расплавившееся ядерное топливо из второго энергоблока на объекте. Изначально специалисты планировали приступить к работам 10 сентября, но их пришлось приостановить из-за технических неполадок.

В ноябре оператор АЭС «Фукусима-1» завершила десятый с августа 2023 года сброс очищенной воды с объекта в океан.

Ранее в Россельхознадзоре рассказали о проверке рыбы, выловленной у АЭС «Фукусима-1».