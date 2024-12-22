Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Японии у АЭС разместят палатки, защищающие от радиоактивных частиц

Kyodo: в Японии около АЭС поставят защищающие от радиоактивных частиц палатки
close
Kim Kyung Hoon/Reuters

Правительство Японии предоставит органам местного самоуправления в районах у атомных электростанций специальные надувные палатки, способные на определенное время защищать граждан от радиоактивных частиц в случае их массового выброса из-за аварии на АЭС. Об этом сообщает информагентство Kyodo со ссылкой на источники в кабинете министров.

Палатки длиной 10x8 метров способны вместить до 40 человек. Воздухозаборники с фильтрами смогут поддерживать внутри давление более высокое, чем снаружи. По замыслу разработчиков, это будет препятствовать проникновению радиоактивных частиц, выброшенных в атмосферу в случае взрыва реактора АЭС.

Данные палатки смогут защитить людей лишь несколько дней, затем потребуется эвакуация населения в более безопасные районы.

28 октября оператор АЭС «Фукусима-1» начал извлекать расплавившееся ядерное топливо из второго энергоблока на объекте. Изначально специалисты планировали приступить к работам 10 сентября, но их пришлось приостановить из-за технических неполадок.

В ноябре оператор АЭС «Фукусима-1» завершила десятый с августа 2023 года сброс очищенной воды с объекта в океан.

Ранее в Россельхознадзоре рассказали о проверке рыбы, выловленной у АЭС «Фукусима-1».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами