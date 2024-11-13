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В Японии перезапустили реактор остановленной из-за проблем с оборудованием АЭС

В Японии перезапустили реактор остановленной АЭС «Онагава»

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AP

В Японии вновь запустили второй энергоблок расположенной в префектуре Мияги атомной электростанции (АЭС) «Онагава». Об этом со ссылкой на энергетическую компанию Tohoku Electric Power сообщает телеканал NHK.

Энергоблок был перезапущен 29 октября после 13-летнего перерыва, вызванного землетрясением, и 4 ноября вновь остановлен из-за проблем с оборудованием.

Причиной остановки реактора стала плохо закрученная гайка на одном из соединений.

Предполагается, что выработка электроэнергии начнется уже на этой неделе после того, как в ядерной установке будет поддерживаться цепная реакция. Коммерческая эксплуатация АЭС должна начаться в следующем месяце.

28 октября сообщалось, что специалисты начали доставать расплавившееся топливо из энергоблока АЭС «Фукусима-1».

16 октября сообщалось, что в Японии одобрили эксплуатацию АЭС, которую построили в 1974 году.

Ранее в здании второго энергоблока аварийной АЭС «Фукусима-1» произошла утечка.

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