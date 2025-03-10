В Подмосковье на месте пожара обнаружили тела людей

МЧС: четыре человека погибли при пожаре в агрокомплексе в Подмосковье

Пожар произошел в тепличном комплексе в деревне Высоково Чеховского района Подмосковья. Об этом сообщает МЧС Московской области в своем Telegram-канале.

Огнеборцы локализовали возгорание на площади 1050 кв. м. В тушении пожара участвовали 22 сотрудника МЧС и семь единиц техники.

При разборе конструкции были обнаружены тела четырех человек, отмечается в сообщении.

В ночь на 10 марта пресс-служба МЧС сообщила о ликвидации открытого горения в здании кафе и гостиницы в Краснодарском крае на площади 500 квадратных метров. Пожар произошел в городе Кропоткине. На месте работали 62 специалиста и 19 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.

9 марта пожар произошел в одном из многоэтажных жилых домов в Иркутске. На одном из балконов загорелись майнинговые машинки, в результате чего в подъезде распространился едкий дым.

Ранее при взрыве и пожаре в чайхане Ленобласти пострадали шесть человек.