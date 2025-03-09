228 дронов и авиабомба JDAM. ВСУ атаковали российские регионы

В воскресенье, 9 марта, российские ПВО сбили 228 украинских дронов, сообщили в Минобороны России. Почти 100 из них были ликвидированы вне зоны спецоперации. В частности, украинский БПЛА впервые долетел до Чувашии. Нефтебаза, которую атаковали ВСУ, находилась на реконструкции, поэтому обошлось без пострадавших. Украинские военнослужащие также ударили по территории Каменско-Днепровской больницы, поврежден фасад хирургического корпуса.

Российские средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу JDAM, два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 228 беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны России.

При этом 99 БПЛА были сбиты вне зоны спецоперации.

ВС РФ также поразили объекты газопереработки, обеспечивающие работу украинских предприятий ВПК.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Российские бойцы ударили по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и пунктам управления БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники в 143 районах.

Первая атака на Чувашию

9 марта украинский беспилотник атаковал нефтезавод в Чебоксарах сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, ситуация под контролем».

Это первый случай атаки дрона на Чувашию. Ранее БПЛА неоднократно атаковали соседний Татарстан.

Атакованная нефтебаза находится на реконструкции. Пострадавших нет. Дрон был сбит примерно в 970 километрах от российско-украинской границы.

Кроме того, ночью были атакованы Новолипецкий металлургический комбинат и нефтеперерабатывающий завод под Рязанью. В Курской и Нижегородской областях тоже заметили «птички».

Больница в Запорожской области

В воскресенье беспилотники ВСУ также атаковали больницу и нерабочую вышку сотовой связи в Каменке-Днепровской Запорожской области.

«В период времени с 01:00 мск по 05:00 мск по территории Каменско-Днепровской больницы было осуществлено четыре атаки неустановленных БПЛА, предположительно, дронов-камикадзе. В результате атаки осколочные повреждения получили фасад хирургического отделения, аптека, приемный покой и автомобиль», — сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

«На грани провала»: ВСУ грозит окружение в Курской области, военные РФ штурмуют Суджу Украинские войска в Курской области находятся на грани провала и окружения, сообщает американское... 08 марта 15:55

Около 10:00 мск на территории района электрических сетей дроном была повреждена рабочая вышка сотовой связи.

В центре Каменки-Днепровской обнаружили неразорвавшийся боеприпас.

Курская область

В результате атаки БПЛА в селе Гирьи Беловского района Курской области ранена семейная пара. Супругов госпитализировали в Курскую областную клиническую больницу, их жизни ничего не угрожает. У 51-летней женщины осколочные ранения живота, руки и ноги, у 56-летнего мужчины — множественные осколочные ранения грудной клетки, головы и спины.

В том же селе беспилотник повредил гражданский автомобиль. Водитель не пострадал.

Белгородская область

В Белгородском районе в селе Орловка движущийся легковой автомобиль был атакован беспилотником. Водитель получил осколочные ранения мягких тканей лица, он доставлен в областную клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

На поселок Хотмыжск Грайворонского округа бойцы ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасные объекты, в двух частных домовладениях выбиты окна и повреждены заборы, повреждена легковушка.