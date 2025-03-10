Жителей Самарской области предупредили об опасности атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Самарской области. Об этом сообщило МЧС России в своем приложении.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА», — отмечается в сообщении.

В воскресенье, 9 марта, российские силы ПВО сбили 228 украинских дронов, сообщили в Минобороны России. Почти 100 из них были ликвидированы вне зоны спецоперации. В частности, украинский БПЛА впервые долетел до Чувашии. Нефтебаза, которую атаковали ВСУ, находилась на реконструкции, поэтому обошлось без пострадавших. Украинские военнослужащие также ударили по территории Каменско-Днепровской больницы, поврежден фасад хирургического корпуса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.