Суд признал законным приговор учителю рисования за госизмену

Апелляционный военный суд подтвердил законность приговора учителю рисования из Липецкой области Даниилу Клюку в виде 20 лет лишения свободы за государственную измену и финансирование терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Собеседник агентства рассказал, что приговор Второго Западного окружного военного суда был оставлен без изменений, а апелляционная жалоба — без удовлетворения.

Адвокаты обвиняемого отказались комментировать, будут ли они обжаловать приговор в дальнейшем.

В июне 2024 года Клюку приговорили к 20 годам лишения свободы по уголовному делу о госизмене и содействии террористической деятельности. По версии следствия, мужчина дважды переводил средства украинскому фонду «Вернись живым», а также намеревался финансово помочь батальону «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Первые пять лет мужчина проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Клюке также присудили штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничение свободы на год после отбытия основного наказания.

В конце февраля в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали жителя региона, который, находясь в Грузии, спонсировал украинскую армию. По версии следствия, подозреваемый с февраля по август 2023 года переводил деньги гражданину Украины, который активно сотрудничал с командованием украинских воинских формирований.

Ранее в Москве арестовали 21-летнего студента, обвиняемого в госизмене.