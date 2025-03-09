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В Москве арестовали 21-летнего студента, обвиняемого в госизмене

Суд в Москве на два месяца арестовал студента по делу о госизмене
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Александр Полегенько/РИА «Новости»

Суд в Москве распорядился арестовать 21-летнего студента, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации журналистов, молодого человека по имени Владислав Афимин отправили в СИЗО на два месяца. В марте текущего года против него возбудили уголовное дело о государственной измене, при этом детали были засекречены.

Из материала следует, что в январе 2025 года студента уже арестовывали на 10 суток по делу о мелком хулиганстве. Тогда ему предъявили обвинения в использовании обсценной лексики в общественном месте.

«Потом [молодого человека] по аналогичному обвинению задержали еще два раза», — говорится в тексте.

Как выяснили журналисты, Афимин родился в закрытом городе Байконур в Казахстане. Впоследствии он вместе с родителями переехал жить в подмосковный город Краснознаменск.

«В прошлом году он проходил срочную службу в армии», — уточняется в публикации.

8 марта Верховный суд РФ утвердил приговор по делу 19-летнего гражданина страны Всеволода Куликова, которого признали виновным в попытке поджога объектов на территории военного аэродрома в городе Липецк. До этого 2-й Западный окружной военный суд приговорил молодого человека к девяти годам лишения свободы.

Ранее жителя города Ярославля осудили на 20 лет за государственную измену и покушение на диверсию.

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