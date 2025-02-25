В Ростовской области задержали подозреваемого в госизмене

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали жителя региона, который, находясь в Грузии, спонсировал Вооруженные силы Украины. Об этом пишет ТАСС.

По версии следствия, подозреваемый с февраля по август 2023 года переводил деньги гражданину Украины, который активно сотрудничал с командованием украинских воинских формирований, говорится в публикации. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). В настоящее время он находится под стражей.

21 февраля сообщалось, что в Московской области 24-летнему местному жителю вынесли приговор по уголовному делу о государственной измене и диверсии. В январе 2024 года он переписывался с представителем украинских спецслужб, думая, что общается через бота знакомств интернет-мессенджера с девушкой. Собеседник убедил молодого человека сотрудничать и дал задание совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры. Фигурант для этого купил необходимые средства.

В феврале между платформами «Кутузовская» и «Весенняя» Курского направления Московской железной дороги подсудимый поджег релейный шкаф и снял свои действия на видеокамеру. В итоге видеозапись опубликовали на националистических проукраинских интернет-ресурсах. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ранее волонтера Россинскую обвинили в госизмене по делу о сборе средств для ВСУ в Белгороде.