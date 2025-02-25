Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области задержали подозреваемого в госизмене

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в помощи ВСУ
close
РИА Новости

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали жителя региона, который, находясь в Грузии, спонсировал Вооруженные силы Украины. Об этом пишет ТАСС.

По версии следствия, подозреваемый с февраля по август 2023 года переводил деньги гражданину Украины, который активно сотрудничал с командованием украинских воинских формирований, говорится в публикации. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). В настоящее время он находится под стражей.

21 февраля сообщалось, что в Московской области 24-летнему местному жителю вынесли приговор по уголовному делу о государственной измене и диверсии. В январе 2024 года он переписывался с представителем украинских спецслужб, думая, что общается через бота знакомств интернет-мессенджера с девушкой. Собеседник убедил молодого человека сотрудничать и дал задание совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры. Фигурант для этого купил необходимые средства.

В феврале между платформами «Кутузовская» и «Весенняя» Курского направления Московской железной дороги подсудимый поджег релейный шкаф и снял свои действия на видеокамеру. В итоге видеозапись опубликовали на националистических проукраинских интернет-ресурсах. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ранее волонтера Россинскую обвинили в госизмене по делу о сборе средств для ВСУ в Белгороде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами