«Думал, обойдется увольнением»: липецкого учителя рисования приговорили к 20 годам за помощь ВСУ Учителя рисования из Липецкой области осудили на 20 лет за перевод денег ВСУ

Учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку приговорили к 20 годам лишения свободы по уголовному делу о госизмене и содействию террористической деятельности. По версии следствия, мужчина дважды переводил средства украинскому фонду «Вернись живым», а также намеревался финансово помочь «Азову»*. Сам Клюка в письме из СИЗО утверждал, что переводил деньги брату из Луганска. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Учителя рисования из Липецкой области, 27-летнего Даниила Клюку приговорили к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на 2-й окружной военный суд.

Суд признал Клюку виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). По данным издания, первые пять лет мужчина проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Клюке также присудили штраф в размере 500 тыс. рублей и ограничение свободы на год после отбытия основного наказания.

Как отмечает РБК, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Уголовное дело в отношении учителя рисования УФСБ России по Липецкой области возбудили 10 февраля 2023 года. По версии следствия, Даниил Клюка дважды перевел деньги украинскому фонду «Вернись живым». Оба перевода, по данным РБК, были сделаны в криптовалюте Bitcoin.

Первый транш составил 100 тыс. рублей, второй — 20 тыс. рублей.

Кроме этого, следователи считают, что педагог также намеревался финансово поддержать «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Деньги, как пишет «Коммерсантъ», предназначались для приобретения оружия, дронов-камикадзе, военного оборудования, радиостанций, обмундирования, амуниций и иного снаряжения на нужды украинских вооруженных формирований, ведущих боевые действия против вооруженных сил РФ.

Вскоре после задержания Клюка полностью признал свою вину. Липецкого учителя отправили в СИЗО. Такую меру пресечения ему избрали в связи с тем, что мужчина, как утверждается, неоднократно выражал намерение отправиться на Украину. Даниил Клюка против ареста «не возражал», пишет «Ъ».

В ходе финального заседания по делу, на котором огласили приговор, мужчина также признал свою вину и раскаялся в содеянном. Однако, по данным РБК, отказался давать показания, подтвердив слова, сказанные на предварительном следствии.

«Рассказывать свою историю грустно»

СМИ опубликовали часть письма Даниила Клюки из СИЗО, в котором он сам рассказал подробности своего дела. Клюка признался, что рассказывать свою историю ему грустно.

По словам учителя, до начала спецоперации он работал в школе «тихо и спокойно», ни с кем не спорил. При этом всех сотрудников учебного заведения заставляли выписывать местную газету.

«Тут такая политика — эта газета никому не нужна <…> Я единственный, кто читал этот политический мусор, мои коллеги просто подкладывали газету под обувь. И я в свободное время рисовал в ней ради шалости или под действием чувств. В основном рога, усы, бороды», — отметил мужчина.

После начала СВО, как пояснил Клюка, он продолжил «свою художественную деятельность», но забывал забирать газету домой. Один из разрисованных выпусков нашли, учителя вызвали на разговор и уволили.

«Я думал, все обойдется увольнением, а они еще в ФСБ позвонили, отдали им газеты и сказали, что я взрывчаткой интересуюсь. Полторы недели за мной следили, потом директор позвонил — приходи, надо с бумагами разобраться. Я пошел на бывшую работу и успел только сотню метров пройти, начались маски-шоу», — вспомнил педагог.

Клюка также рассказал, что после задержания в его телефоне нашли информацию о денежных переводах брату из Луганска. Сотрудники ФСБ, по словам учителя, «настойчиво просили признаться», что эти переводы были сделаны для «Азова».